35 пенсионеров, 5 детсадовцев и 8 медработников: кто заболел коронавирусом за сутки в Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявлено 134 новых случая коронавируса. Среди пациентов 112 поступили с симптомами ОРВИ, 10 – с пневмонией, также у 12 выявлена бессимптомная форма заболевания.
Среди заболевших:
- 35 пенсионеров;
- 8 медицинских работников;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- 3 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника гостиницы;
- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребёнка до 3 лет;
- 3 учащихся (гимназия №22 в Калининграде, гимназия №7 в Балтийске и школа №5 в Светлом);
- 5 воспитанников д/с поселка Долгоруково Багратионовского района и д/с «Колокольчик» в Светловском городском округе;
- 6 студентов (БФУ, Калининградский бизнес-колледж, Калининградский филиал МФЮА, РАНХиГС);
- 18 неработающих.