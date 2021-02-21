35 пенсионеров, 5 детсадовцев и 8 медработников: кто заболел коронавирусом за сутки в Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявлено 134 новых случая коронавируса. Среди пациентов 112 поступили с симптомами ОРВИ, 10 – с пневмонией, также у 12 выявлена бессимптомная форма заболевания.

Среди заболевших:

- 35 пенсионеров;

- 8 медицинских работников;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 10 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- 3 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника гостиницы;

- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребёнка до 3 лет;

- 3 учащихся (гимназия №22 в Калининграде, гимназия №7 в Балтийске и школа №5 в Светлом);

- 5 воспитанников д/с поселка Долгоруково Багратионовского района и д/с «Колокольчик» в Светловском городском округе;

- 6 студентов (БФУ, Калининградский бизнес-колледж, Калининградский филиал МФЮА, РАНХиГС);

- 18 неработающих.