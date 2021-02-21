В приморских городах Калининградской области началось «таяние ледников»

На льдинах образовались опасные промоины Фото: Иван МАРКОВ

В приморских городах Калининградской области, где на волнорезах за время заморозков успели образоваться «айсберги», началось их таяние. Причем, процесс этот довольно коварный, так как подтачивается лед снизу, морскими волнами. Как сообщают очевидцы, в Зеленоградске курортные власти уже всерьез забеспокоились по поводу безопасности отдыхающих – их время от времени предупреждают через громкоговорители, а к тем, кто выходит на опасные участки льдин, обращаются персонально.

Ничего подобного не наблюдается в Светлогорске, хотя в районе променада у отеля «Гранд Палас» на «ледниках» еще в субботу образовались большие промоины. В соцсетях уже начали шутить, что кого-то непременно в эти выходные должно унести на льдине в открытое море.