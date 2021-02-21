В Полесске автомобиль упал с моста

Фото с места аварии Фото: УГИБДД Калининградской области

В Полесске в субботу 20 февраля произошло серьезное ДТП на улице Заречной. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, в районе 21:30 автомобиль «Ауди 80» двигался в направлении поселка Шолохово, однако при движении по мосту рядом с домом № 10 не справился с управлением и съехал с дороги справа по ходу движения. После этого произошло падение автомобиля с моста.

За рулем, как выяснили госавтоинспеторы, находился 30-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами. В результате ДТП он получил травмы.