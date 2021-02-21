На Ленинском проспекте в Калининграде в автобусе травмировалась пенсионерка

В воскресенье 21 февраля в Калининграде произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, происшествие случилось в районе остановки у гостиницы «Калининград».

- В 7 часов 30 минут 53-летний водитель, управляя автобусом «МАН», двигался по Ленинскому проспекту в направлении улицы Барнаульской, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - При начале движения от остановочного пункта, расположенного около дома № 69-73, допустил падение в салоне автобуса 85-летней женщины, стоявшей на накопительной площадке. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

Напомним, что только 12 февраля в Калининграде произошло ДТП с участием сразу трех городских автобусов. Также 5 февраля в кювет опрокинулся автобус на въезде в Светлогорск.