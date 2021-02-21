«Тройничок» на Дзержинского: в Калининграде произошло массовое ДТП по вине пенсионерки

"Тройничок" на Дзержинского Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде 21 февраля в 11 часов 45 минут на улице Дзержинского произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, спровоцировала аварию 60-летняя водитель «Шевроле».

- Управляя своим автомобилем, она двигалась по улице Дзержинского в направлении улицы Емельянова, - поясняет пресс-служба, - при движении около дома №95, не учла безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Мерседес» под управлением 35-летнего водителя.

В результате удара микроавтобус «Мерседес» отбросило на двигавшийся впереди внедорожник «Мерседес», за рулем которого сидел водитель такого же возраста. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Шевроле» получила телесные повреждения.