В Зеленоградске десятки туристов рискуют отправиться в плавание на льдине

Рискованный аттракцион в Зеленоградске Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Зеленоградске туристы второй день десятками забираются на огромную льдину, образовавшуюся во время морозов в середине февраля. Фотографии опасного «аттракциона» в воскресенье, когда воздух прогрелся до плюс пяти градусов, публиковались практически во всех крупных региональных пабликах. Так публикация в сообществе автомобилистов Калининградской области вызвала споры тех, кто осуждал отдыхающих за рискованный отдых, и тех, кому это развлечение показалось веселым.

- А потом будет обвинение местных властей, что не организовали безопасность. Умалишенные, что с них взять, - пишет один из комментаторов.

- Ничего особенного, нормально все, - поспорил другой.

- Скучно. Никакого экшена. Второй день гуляем. Никого не унесло в море... – добавляет третий.

В то же воскресенье один из автомобилистов заметил рыбаков, выехавших на своем автомобиле на лед залива в районе поселка Каширское.