5 школьников, 33 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 130 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 108 случаев ОРВИ, 14 случаев пневмонии и 8 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 4 медицинских работников;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 сотрудников образовательных учреждений;

- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;

- 3 сотрудника банков;

- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 3 ребёнка до 3 лет;

- 5 учащихся (школа 28, Ганзейская ладья Калининград, лицей 10 Советск, Школа Будущего, Классическая Школа Гурьевск);

- 2 Студента (БФУ, колледж предпринимательства);

- 14 неработающих.

Всего в области с начала пандемии выявлено 27570 случаев заболевания.