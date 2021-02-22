5 школьников, 33 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 130 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 108 случаев ОРВИ, 14 случаев пневмонии и 8 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 4 медицинских работников;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 сотрудников образовательных учреждений;
- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;
- 3 сотрудника банков;
- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 3 ребёнка до 3 лет;
- 5 учащихся (школа 28, Ганзейская ладья Калининград, лицей 10 Советск, Школа Будущего, Классическая Школа Гурьевск);
- 2 Студента (БФУ, колледж предпринимательства);
- 14 неработающих.
Всего в области с начала пандемии выявлено 27570 случаев заболевания.