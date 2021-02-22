Власти ограничили рост коммунальных тарифов в Калининградской области в 2021 году

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В Калининградской области в этом году максимально допустимый рост платежа за услуги граждан не должен превышать 3,4%. Об этом сообщил руководитель Службы по госрегулированию цен и тарифов Калининградской области Кирилл Юткин.

«Максимальный уровень роста тарифов на ЖКХ для населения определён в 3,40 процентов, но по факту мы прогнозируем его рост в пределах 3,22 процентов. То есть, на разных объектах с различными видами благоустройства рост стоимости конкретного ресурса: воды, газа или электроэнергии для населения может быть меньше или чуть больше утвержденного нами индекса. Но их суммарный рост должен в него уложиться», – отметил руководитель ведомства.

Большую долю в платежах за коммунальные услуги в среднем по Калининградской области с 1 июля 2021 года составят расходы на оплату тепловой энергии – 31,6%, электрической энергии – 24,2%, газоснабжения – 14,6%, холодного водоснабжения – 8,4%, водоотведения – 7,3%, горячего водоснабжения – 3,3%, услуги в области обращения с ТКО – 4,9%.