В Калининграде за сутки задержали 13 пьяных водителей

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За сутки в Калининградской области не было зарегистрировано ДТП с пострадавшими, однако хватало пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего инспекторы ГИБДД выявили и отстранили от управления 13 выпивох. Теперь им грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всего за сутки в регионе было выявлено 353 нарушения Правил дорожного движения, из них: 30 случаев нарушения правил пешеходами, за нарушение правил проезда пешеходных переходов к административной ответственности привлечено18 водителей.