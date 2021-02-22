В Калининградской области ежедневно вакцинируют от 1,5 до 2 тысяч человек

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Ежедневно в Калининградской области от коронавируса вакцинируют от полутора до двух тысяч человек. Вся вакцина, что поступает в регион, сразу же вводится в оборот. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос пользователя в Instagram.

Всего, по данным областных властей, в регион поступило более 29 тысяч доз вакцины от COVID-19.

«Более 8 900 человек подали заявкина вакцинацию через госуслуги (3 100 желающих уже получили приглашение), также многие записаны в лист ожидания через колл-центры», - сообщает пресс-служба областного правительства.

Помимо этого, в министерство здравоохранения обратились более 200 работодателей для проведения вакцинации коллективов.