Алиханов озвучил новые данные о готовности онкоцентра

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Строительная готовность онкоцентра в поселке Родники составляет 38 процентов. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«В ближайшие дни к своим работам приступят ещё несколько субподрядчиков, что позволит нарастить темпы. Закончить объект полностью компания «Петруско» должна в мае 2022 года», - отметил глава региона.

Напомним, в структуре будущего онкоцентра – современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.