Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 130 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 77 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –5
Озерский городской округ - 2
Пионерский городской округ – 1
Балтийский городской округ - 5
Гвардейский городской округ – 1
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 14
Правдинский городской округ - 3
Светловский городской округ – 3
Гусевский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ – 2
Светлогорский городской округ – 1
Славский городской округ – 2
Советский городской округ – 8
Мамоновский городской округ –2
Неманский городской округ – 1
Янтарный городской округ - 1