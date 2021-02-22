Коронавирус за сутки выявили в 18-ти городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 130 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 77 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –5

Озерский городской округ - 2

Пионерский городской округ – 1

Балтийский городской округ - 5

Гвардейский городской округ – 1

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 14

Правдинский городской округ - 3

Светловский городской округ – 3

Гусевский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ – 2

Светлогорский городской округ – 1

Славский городской округ – 2

Советский городской округ – 8

Мамоновский городской округ –2

Неманский городской округ – 1

Янтарный городской округ - 1