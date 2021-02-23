В Калининграде займутся изготовлением космических наноспутников

Калининградское опытное конструкторское бюро «Факел», входящее в структуру «Роскосмоса», будет производить автоматические космические аппараты. Необходимую для этого процедуру лицензирования ОКБ уже прошло.

Как заявили в пресс-службе госкорпорации, накопленный калининградскими конструкторами за полвека опыт позволит разработать и изготовить уникальные по сложности и характеристикам изделия ракетно-космической техники. Сейчас в «Факеле» наращивают компетенции с целью создания бортовых спутниковых систем, а также заканчивают разработку небольших жидкостных, плазменных и газовых двигателей для спутников на околоземной орбите. Кроме того, ОКБ намерено принять участие в изготовлении наноспутников CubeSat.