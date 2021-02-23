В Калининградской области выявили 128 случаев коронавируса

. Фото: Алиса ТИТКО

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 128 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число заболевших за более чем три последних месяца - в прошлый раз 128 зараженных у нас было 8 ноября 2020 года. Общее число зараженных COVID-19 за все время пандемии достигло 27 698 человек.

Выздоровел за сутки 121 человек, с начала пандемии - 25 010.

В нашей стране за сутки выявили 11 823 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1 312 (11,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.