Салют 23 февраля 2021 года в Калининграде: где и во сколько смотреть

Сегодня, 23 февраля 2021 года, в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде по традиции прогремят 30 праздничных залпов. Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, начало салюта - в 21.00 по местному времени.

Салют будет производиться военнослужащими гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота. Всего будут задействованы расчеты трех салютных установок, производящих залпы фейерверка, и трех артиллерийских расчетов 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3, принятых на вооружение в 1943 году и участвовавших в штурме Кенигсберга. Эти пушки до сих пор в строю и осуществляют звуковое сопровождение салютов.

Отметим, что управляются 105-ти и 125-ти миллиметровые салютные и фейерверочные установки автоматически - достаточно нажать одну кнопку. Фейерверочные выстрелы запускаются на высоту до 500 метров.