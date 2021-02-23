Черный февраль: в Калининградской области от коронавируса скончались еще 5 человек

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Калининградской области от коронавируса скончались еще 5 человек. Как сообщает региональный оперативный штаб, общее число жертв пандемии достигло 263.

С начала февраля от COVID-19 в нашей области умерли 38 человек. Для сравнения, в январе умерших было меньше - 34. Самым смертоносным за время пандемии был декабрь - 68 умерших.

В нашей стране за минувшие сутки зафиксировано 417 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 84 047 человек.