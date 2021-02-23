52 пенсионера, 6 школьников и работник санатория: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За минувшие в Калининградской области выявили 128 случаев заражения коронавируса. У 119 человек болезнь протекает в форме ОРВИ, у двоих развилась пневмония, еще 7 пациентов переносят ковид бессимптомно.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 52 пенсионера;
- 22 неработающих.
- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 8 медицинских работников;
- 6 учащихся (школы №26 и 56, гимназия №40 в Калининграде, «Школа Будущего» в Гурьевске);
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
- 3 сотрудника банков;
- 3 Студента ( БФУ, КГТУ);
- 3 работающих на промышленных предприятиях;
- сотрудник транспортного предприятия;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник санатория.
Всего по состоянию на 23 февраля в Калининградской области провели 552 143 тестов на COVID-19. Выявлены 27 698 случаев заражения.