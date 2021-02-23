52 пенсионера, 6 школьников и работник санатория: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За минувшие в Калининградской области выявили 128 случаев заражения коронавируса. У 119 человек болезнь протекает в форме ОРВИ, у двоих развилась пневмония, еще 7 пациентов переносят ковид бессимптомно.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 52 пенсионера;

- 22 неработающих.

- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 8 медицинских работников;

- 6 учащихся (школы №26 и 56, гимназия №40 в Калининграде, «Школа Будущего» в Гурьевске);

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

- 3 сотрудника банков;

- 3 Студента ( БФУ, КГТУ);

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- сотрудник транспортного предприятия;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник санатория.

Всего по состоянию на 23 февраля в Калининградской области провели 552 143 тестов на COVID-19. Выявлены 27 698 случаев заражения.