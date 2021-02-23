Ослику в Калининградском зоопарке на день рождения подарили блок соли

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке день рождения отметила ослица по имени Рада. Ей исполнилось 15 лет. Как сообщает пресс-служба зоопарка, в подарок на 12-летие ей преподнесли внушительный блок соли, так называемый «лизунец». Соль обязательно добавляют в рацион копытным животным зоопарка.

Дарителем стала калининградка Наталия Патлай, которая является опекуном ослика.

Ослики Рада и Петрович живут в Калининградском зоопарке с 2011 года. Их имена были выбраны калининградцами в ходе народного голосования.

Как говорят зоологи, оба – и самец, и самка – животные умные, ласковые, покладистые, хоть и с характером.