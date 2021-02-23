В карьере Калининградского янтарного комбината нашли самородок весом 1.3 кг

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

На территории Приморского карьера Калининградского янтарного комбината нашли несколько крупных самородков, вес одного из них превысил 1.3 кг.

Как сообщает пресс-служба комбината, самородок весом 1313 граммов был найден машинистом бульдозера в воскресенье, 22 февраля, вблизи шагающего экскаватора, с помощью которого добывается янтарь.

Этот камень назвали «Защитник Отечества» в честь праздника 23 февраля. Напомним, уникальным камням весом свыше 1 кг присваиваются имена – такая традиция на комбинате появилась в 2018 году.

В 2020 году поставлен абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков – их число достигло 20. В 2017 – 2019 годах добывали 17–18 таких камней, а до этого число янтарных тяжеловесов не превышало 5–6 в год.