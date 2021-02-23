При столкновении «Лады» и КИА в Калининграде пострадали два человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП произошло в понедельник в 14 часов 30 минут по улице Невского. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Лада Ларгус» под управлением 39-летнего водителя двигалась со стороны улицы Артиллерийская в направлении улицы Толстого. Столкновение произошло в районе дома № 72А. «Лада» догнала остановившийся впереди (перед образовавшимся затором) кроссовер «КИА Спортэдж», которым управлял 37-летний водитель.

В результате аварии водитель и 36-летняя пассажирка КИА получили телесные повреждения.