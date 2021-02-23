Синоптики рассказали, когда в Калининграде снова резко похолодает

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В последние дни температура в Калининграде держится на несколько градусов выше нормы. Как сообщает группа «Погода и метеоявления в Калининградской области», теплые воздушные массы, идут из Африки и Средиземноморья на периферии расположившегося по соседству с Арктическими воздушными массами более прогретого Азорского антициклона и Атлантических циклонов.

Тепло будет стоять у нас всю неделю, хотя без похолодания все же не обойдется. По прогнозу портала rp5.ru, до 0 градусов температура упадет в ночь с субботу на воскресенье. Ощущаться будет как -4. При этом днем в воскресенье ожидается до +7 градусов.