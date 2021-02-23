Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 128 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 64 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –3

Озерский городской округ - 2

Пионерский городской округ – 2

Балтийский городской округ - 5

Полесский городской округ - 3

Гурьевский городской округ – 8

Светловский городской округ – 3

Гусевский городской округ – 1

Светловский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 4

Светлогорский городской округ – 11

Славский городской округ – 4

Советский городской округ – 11

Мамоновский городской округ –2

Черняховский городской округ - 1

Неманский городской округ – 5