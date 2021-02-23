Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 128 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 64 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –3
Озерский городской округ - 2
Пионерский городской округ – 2
Балтийский городской округ - 5
Полесский городской округ - 3
Гурьевский городской округ – 8
Светловский городской округ – 3
Гусевский городской округ – 1
Светловский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 4
Светлогорский городской округ – 11
Славский городской округ – 4
Советский городской округ – 11
Мамоновский городской округ –2
Черняховский городской округ - 1
Неманский городской округ – 5