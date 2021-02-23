Москва выделит 16 млн на поддержку калининградских хлебопеков

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 18,3 млн рублей на поддержку производителей муки и предприятий хлебопекарной промышленности Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из них 16,5 миллиона рублей будут направлены на поддержку хлебопекарных предприятий, в частности - на выплаты возмещений на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Еще 1,8 миллиона рублей – на поддержку мукомольных предприятий в плане покрытия затрат по приобретению продовольственной пшеницы.

В целом в России для поддержки мукомолов заключены соглашения с 53 регионами на сумму 2,88 миллиарда рублей. Для субсидирования хлебопекарных предприятий заключены соглашения с 82 субъектами, общий объем финансирования составляет 1,78 млрд рублей. Как сообщает Минсельхоз Российской Федерации, средства перечислены в регионы в полном объеме, их доведение до конечных получателей начнется в марте.