В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района объявил в розыск 14-летнего Максима Шишко. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, проживающий в «Центре дома помощи семьи и детям» подросток накануне вышел из центра и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 160-170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко стрижен.

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, серые брюки.

В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного).