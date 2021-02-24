Жительница Подмосковья сбывала в Калининграде фальшивые деньги

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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В Черняховске будут судить жительницу Московской области, которая сбывала фальшивые деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
25-летняя злоумышленница расплачивалась в магазинах фальшивыми банкнотами с целью получения сдачи настоящими деньгами.
«Партию из 10 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей она приобрела через интернет и привезла с собой в область для реализации. Ей удалось сбыть шесть фальшивок», - отметили в пресс-службе полиции.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд Черняховского района для рассмотрения по существу.