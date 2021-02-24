Германия вылетела из тройки ведущих экономических партнеров Калининградской области

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Калининградская областная таможня подвела итоги деятельности в прошлом году.

Как сообщили в пресс-службе таможни, участниками внешнеэкономической деятельности осуществлялись торговые отношения со 149 странами мира. При этом товары вывозились в 93 страны, а импорт осуществлялся из 135 стран.

Что интересно, в тройке ведущих импортеров в прошлом году не оказалось Германии. Ее место заняла солнечная Бразилия. А "топ" основных торговых партнеров по импорту выглядит так: Корея, Китай, Бразилия, Германия, Словакия, Чехия, США, Польша, Парагвай, Литва. В основном в Калининградскую область ввозились комплектующие для сборки легковых автомобилей, в том числе кузова и их части, двигатели внутреннего сгорания, сидения и их части, приборы для сборки легковых автомобилей, седельные тягачи, изделия из черных металлов, медь и изделия из нее, электрические машины и оборудование, органические химические соединения и так далее.

Ведущим партнером Калининграда по экспорту в прошлом году стал Китай. Далее государства расположились следующим образом: Норвегия, Литва Алжир, Дания, Германия, Нидерланды, Польша, Узбекистан и Украина. Как пояснили в пресс-службе таможни, из области вывозились преимущественно различные сорта растительного масла - рапсовое, соевое, льняное, рыжиковое, - соевый белковый концентрат, подсолнечный шрот, пшеница, овес, кукуруза, гречиха, янтарь-сырец, черные металлы, суда и прочие товары.