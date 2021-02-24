3 школьника, 4 педагога: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 110 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 90 случаев ОРВИ, 17 случаев пневмоний и 3 бессимптомных формы.

Среди заболевших:

- 43 пенсионера;

- 3 медицинских работников;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- сотрудник организаций, оказывающих бытовые услуги;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок двух лет;

- 3 учащихся (лицей 23, лицей 49 Калининград);

- 2 студента ( Музыкальный колледж, РАНХиГС );

- 9 неработающих.