3 школьника, 4 педагога: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 110 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 90 случаев ОРВИ, 17 случаев пневмоний и 3 бессимптомных формы.
Среди заболевших:
- 43 пенсионера;
- 3 медицинских работников;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- сотрудник организаций, оказывающих бытовые услуги;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок двух лет;
- 3 учащихся (лицей 23, лицей 49 Калининград);
- 2 студента ( Музыкальный колледж, РАНХиГС );
- 9 неработающих.