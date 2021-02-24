Министр: В Калининграде студенты не идут бесплатно заниматься спортом

Наталья Ищенко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде студенты не идут заниматься спортом даже бесплатно. Об этом a эфире передачи «Говорит Калининград» рассказала министр спорта региона Наталья Ищенко.

- Мы проводили опрос среди студентов. Например, в БФУ есть свой спортклуб – есть возможность бесплатно заниматься спортом, записаться в секции, есть 50 часов, которые можно использовать в бассейне. Есть возможность, платить не надо. Но студенты не идут! Нет времени, нет желания. Они не любят заниматься спортом или занимаются другим видом деятельности, - рассказала министр.

Наталья Ищенко привела в пример ребят, которые могут играть на скрипке или гитаре и просто не хотят заниматься спортом.

- Нужно мотивировать чем-то, найти «ниточку». Привлечь людей, которые не хотят или не могут, - говорит министр. – Спорт сейчас модно. Идет большая пропаганда. Но есть люди, которые просто не любят или нет времени.