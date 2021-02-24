Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 110 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 84 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –3
Озерский городской округ - 1
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 3
Светловский городской округ – 4
Гусевский городской округ – 1
Светловский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 4
Краснознаменский городской округ - 3
Славский городской округ – 2
Мамоновский городской округ –1
Черняховский городской округ - 2