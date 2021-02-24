Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 110 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 84 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –3

Озерский городской округ - 1

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 3

Светловский городской округ – 4

Гусевский городской округ – 1

Светловский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 4

Краснознаменский городской округ - 3

Славский городской округ – 2

Мамоновский городской округ –1

Черняховский городской округ - 2