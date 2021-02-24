Не только коронавирус: в феврале калининградцев начала косить ветряная оспа

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В Калининградской области зафиксирована вспышка ветряной оспы.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, уже зафиксировано 636 случаев заболевания, при этом заболели ветрянкой 610 детей. Однако, как отметили санитарные врачи, до рекордов прошлых лет еще далеко.

- Если сейчас 636 случаев, то ровно год назад было 1123 случая. Как говорится, почувствуйте разницу, - отметили в управлении.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что основной мерой профилактики при ветряной оспе остается своевременное выявление и изоляция больного на дому. Изоляция прекращается через 5 дней после последнего высыпания. Для детей, посещающих организованные детские коллективы, существует предусмотренный инструкцией порядок допуска в детские учреждения.

Кстати, дезинфекция ввиду нестойкости вируса не проводится, достаточно частого проветривания и влажной уборки помещения.