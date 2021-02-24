Калининградские тхэквондисты завоевали семь золотых медалей молодежного первенства СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде впервые прошло молодежное первенство СЗФО по тхэквондо. Калининградская команда, представленная пятнадцатью воспитанниками местных клубов, завоевала семь золотых медалей.

Победителями стали Тимур Михайлин, Руслан Соловьев, Джалил Мустафаев, Денис Леваков, Никита Сухаревский, Вероника Жупанова и Екатерина Помогаева.

Они все квалифицировались на июльский финал Спартакиады молодежи России 2021 года в Казани, но часть выступит и на мартовском первенстве страны в Анапе.