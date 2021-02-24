Калининград накрыли кроваво-красные пески из Сахары

. Фото: Тимофей ГРИЦУК

Пыль и песок из Сахары все-таки занесло в наши края. Как сообщает группа «Погода и метеоявления в Калининградской области», достаточно высокая концентрация африканской пыли наблюдается и в небе над Прибалтикой, в том числе над нашим регионом:

- Из-за отсутствия осадков пыль очень слабо оседает на поверхностях, однако ее наличие уже хорошо заметно по помутневшему оттенку ясного неба!

По данным центра «Фобос», концентрация пыли составляет от 5 до 20 миллиграмм на кубический метр, что считается очень скромным показателем. Песчаные бури происходят относительно близко к поверхности земли, но более мелкие частицы пыли могут подниматься на километры в атмосферу, где сильные ветры переносят их на большие расстояния, даже через континенты.