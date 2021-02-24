В Гурьевске осудили директора стройкомпании за 10 эпизодов мошенничества

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В Гурьевске к лишению свободы приговорили директора строительной компании, который похитил у клиентов почти 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В 2017 году директор заключал договоры на строительно-монтажные работы по газоснабжению, получал деньги и ничего не делал.

В ходе судебного заседания мужчина заявил, что деньги присвоил его сотрудник.

Всего в деле было 10 эпизодов мошенничества. Суд приговорил директора к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему предстоит компенсировать клиентам материальный ущерб.