C 1 марта в Калининградской области запрещена ловля щуки

. Фото: Архив "КП"

В Калининградской области с 1 марта из-за начала нерестового периода будет запрещена спортивная и любительская рыбалка на щуку. Об этом сообщает Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

Запрет продлится до 10 апреля.

«Если у браконьеров при задержании будет обнаружена щука, то он должен возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет 925 рублей, но если рыба выловлена в период действия запрета на добычу, то сумма ущерба составит 1850 рублей за одну щуку», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также у нарушителей конфисковывать суда и орудия добычи рыбы.