В акции «Единой России» и волонтерских объединений «Защитим память героев» приняли участие десятки тысяч россиян

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Акция «Защитим память героев» состоялась 23 февраля. Ее организаторами выступила партия «Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства».

Как пишет портал ER.ru, десятки тысяч человек во всех регионах принесли цветы к обелискам, захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны в знак защиты памяти героев. В Волгограде центральной площадкой акции стал Мамаев Курган. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с горожанами возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

В Москве почти две тысячи человек пришли к Монументу Победы нa Поклонной горе. В Александровском саду к могиле Неизвестного солдата цветы возложили депутаты Государственной думы, Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

- Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, - сказал глава государства. - Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов.

Предложение о проведении акции нашло отклик среди жителей самого западного региона Российской Федерации. В этот день акция прошла во всех муниципалитетах Калининградской области. Политики и общественники, взрослые и дети несли цветы к памятникам и мемориальным комплексам.

- Считаю это хорошей традицией - в очередной раз вспомнить о наших героях, их подвигах, с цветами в руках преклониться у могил тех, кто отдал жизнь за нашу Родину, - отметил Руслан Хисамов, председатель общественного Совета партийного проекта «Историческая память» в Калининградской области. - Не стоит забывать о наших живых ветеранах и героях нашей страны, к которым относятся участники локальных войн и конфликтов. Нам нужно как можно чаще их навещать, интересоваться их жизнью и проблемами, а в жизненных ситуациях быть более внимательными к ним. Ведь среди исполнявших свой служебный долг немало инвалидов и тех, кто не имеет достаточных средств на достойную жизнь. Наши герои-защитники Отечества должны каждый день чувствовать нашу заботу и уважение. Только так можно воспитать новое поколение в традициях гордости, уважения к своей стране, армии и самопожертвования ради своего народа и государства.

Добавим, что активисты движения «Волонтеры Победы» лично поздравили более семи тысяч ветеранов, а также передали им более 10 000 «Писем Победы», которые написали люди из разных стран мира. «Волонтеры Победы» также помогли возложить цветы к воинским захоронениям тем ветеранам, которые не могли сделать это самостоятельно.