Калининградец угнал у сожительницы машину и вылетел в кювет

В Неманском районе полицейские раскрыли два угона автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В первом случае пьяный 35-летний мужчина похитил у своей сожительницы ключи от её машины и принялся кататься по городу. Во время движения он не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчину задержали прибывшие на место сотрудники полиции.

Другой случай произошел в посёлке Ракитино, где пожилой водитель оставил включенный автомобиль около дома. Этим воспользовался проходящий мимо сельчанин, который сел в машину и уехал.

Мужчина на угнанной иномарке был обнаружен полицейскими на улице Чапаева в Немане. Из-за сильного алкогольного опьянения он не смог вылезти из салона.