В Калининграде ищут новых хозяев полицейской овчарке, которая помогала находить пропавших людей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Немецкая овчарка по кличке Темпра проходила службу в Центре кинологической службы областного УМВД. Теперь, как сообщает пресс-служба, она вышла на заслуженную пенсию и ищет новых хозяев.

Темпра еще довольно молода - ей 6 с половиной лет. Окрас - черно-подпалый. На службе специализировалась на поиске людей и в настоящий момент нуждается в покое и добросердечном и любящем хозяине. Ей противопоказаны физические нагрузки и требуется пожизненный прием лекарственных средств.

Если вы любите животных и готовы принять Темпру в свою семью, можно обращаться по телефону ЦКС УМВД: 8 (4012) 554-192.