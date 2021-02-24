В Калининградской области появились первые подснежники

"Пусть подснежники лесные распускаются в лесу..." - написал неизвестный поэт. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Жители Светлогорска заметили недалеко от побережья первые в этом году подснежники.

- В прошлом году уже в начале февраля их собирали, а теперь только к Дню защитника Отечества, - рассказал "Комсомолке" житель бывшего Раушена Алексей Юшенков.

Заметили весенние цветы и жители некоторых других районов. Так, подснежники обнаружились в Центральном районе Калининграда, а также на Куршской косе. Из Ботанического сада информация пока не поступала, вероятно, там подснежники запаздывают с пробуждением.

Можно ожидать, что скоро первые весенние цветы появятся в продаже на Центральном рынке. Цена за пучок стандартная - от 50 до 200 рублей (в зависимости от размера).