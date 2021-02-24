«Родина прусских принцев»: Калининград вошел в топ «самых заграничных» городов России

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Сервис "Авито. Недвижимость" составил рейтинг российских городов, в которых турист может почувствовать себя за границей.

В топ-10 предсказуемо попал и Калининград, правда всего лишь на второе место. Самым же "заграничным" городом России признан Санкт-Петербург, который предсказуемо назвали "северной Венецией" и сравнили с Амстердамом.

Калининград отметили за древнюю историю. "Бывший немецкий город Кенигсберг, родина прусских принцев и принцесс, Калининград сохраняет строгое очарование старой Пруссии: кирпичные кирхи, фахверковые фасады и самые вкусные в мире кенигсбергские клопсы и марципан", - сообщают авторы исследования.

Кроме Питера и Калининграда в топ-10 попали Выборг, Сортавала (городок в Карелии), Кисловодск, Йошкар-Ола, Рыбинск, Казань, Красная Поляна и Петропавловск-Камчатский.

Ранее институт территориального планирования "Урбаника" составил рейтинг самых комфортных городов России. Калининград занял 38-е место. У нас, по оценке урбанистов, все относительно хорошо с качеством городской среды, однако по такому показателю как стоимость жилья в расчете на среднюю зарплату Калининград оказался в хвосте "турнирной таблицы".