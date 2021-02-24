Пробки на 5 месяцев: улицу Автомобильную в Балтрайоне начнут ремонтировать 6 марта

. Фото: мэрия Калининграда

Мэрия Калининграда озвучила сроки капитального ремонта улицы Автомобильной в Балтрайоне.

Работы пройдут с 6 марта по 20 августа. Как сообщает пресс-служба администрации, сквозное движение транспорта будут закрывать поэтапно:

- от дома № 23 до ул. П. Морозова;

- от дома № 23 до ул. Альпийской;

- от ул. Альпийской до ул. Батальной.

На время ремонта предусмотрены частичные изменения в автобусных маршрутах № 30, № 34 и № 63.

На Автомобильной предстоит переложить дождевую канализацию, установить 23 дождеприемника, 17 смотровых колодцев и отрегулировать 16 существующих колодцев и коверов. Дорожное основание сменят по всей 830-метровой длине, после чего будут уложены два слоя асфальтобетона. Дорожники также подготовят основания и уложат на тротуарах - плитку, на велодорожках – специальное покрытие из гранулят-каучука.

Предстоит также обустроить парковки и примыкания, установить 47 новых опор освещения и смонтировать на них 63 светильника, установить четыре остановочных павильона на ленточных фундаментах, 185 дорожных знаков, 300 метров пешеходного ограждения из стеклокомпозита, нанести термопластиком почти километр разметки, в том числе – на пешеходных переходах, над которыми дополнительно установят Г-образные опоры.

Проект предусматривает также высадку грабов и барбариса, а также устройство газонов на площади более пяти тысяч квадратных метров.