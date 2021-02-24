В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение из-за отрыва льда

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Интенсивное потепление (завтра ожидается до +13 градусов) привело к тому, что региональное управление МЧС объявило первое в этом году штормовое предупреждение. По сведениям центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25-28 февраля на Калининградском заливе ожидается взлом припая, местами отрыв ледовых полей от берега и на различном удалении от берега. На Куршском заливе - образование трещин и участков чистой воды.

- Выход на лед всех водных объектов Калининградской области опасен для жизни, - предупреждают в МЧС.

Напоминаем, единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона также можно набрать номер «112», а со стационарного – «01»).