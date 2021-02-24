В Калининграде собирают средства на мощные слуховые аппараты для 19-летней девушки

. Фото: Фонд "Берег надежды"

Наташа Кочева потеряла слух в пять лет. К этому возрасту девочка очень плохо говорила, но врачи считали, что это лишние страхи, и ребенок развивается нормально. Только после поездки в Санкт-Петербург девочке поставили правильный диагноз - сенсоневральная тугоухость 2-ой степени. С тех пор она слышит мир через слуховые аппараты, через электронные уши.

- Таких детей, как Наташа, называют «невидимыми»: у нее нет инвалидности, и по мнению чиновников девушка ни в чем не нуждается. Хотя каждые пять лет Наташе нужно менять слуховые аппараты на новые, потому что старые ломаются и начинают плохо работать, - объясняют в благотворительном фонде «Берег Надежды».

Наташа учится вместе с обычными ребятами в колледже, но, конечно, ей приходится нелегко. Она уже начала отставать в развитии от своих сверстников. Девушка много занимается со специалистами, чтобы хорошо говорить. И все это семья оплачивает самостоятельно.

В настоящее время Наташе необходимы новые слуховые аппараты, которые стоят 339 000 рублей. Сбор ведется здесь.