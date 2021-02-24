В Калининграде предстоит расселить более 60 аварийных домов

В среду состоялась торжественная церемония вручения ключей от восьми квартир жителям аварийных домов. Аварийщики будут жить новом доме по адресу улица Карамзина,48. Застройщик передал квартиры по инвестиционному контракту (9% процентов от общего числа) за предоставленный земельный участок..

Как сообщает пресс-служба мэрии, до 2025 года власти расселят все аварийные дома, признанные таковыми до октября 2017 года.

- На сегодня жителей аварийных домов, которые были признаны аварийными до 2017 года, числится 1484 человека, это жители 60 домов. По итогам текущего года аварийщикам будет предоставлено 115 квартир, - рассказала глава администрации Елена Дятлова.

По состоянию на февраль 2021 года расселению подлежат еще 1 192 человека из 63 аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 2017 года. Эта цифра в среднем увеличивается на 15 домов ежегодно.