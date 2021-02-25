МЧС: На тающий лед вышли около 4 тысяч калининградцев

В областном Управлении МЧС подвели итоги трехдневных праздничных выходных. Как сообщает пресс-служба ведомства, на лед водоемов кроме рыбаков вышли многочисленные желающие сделать селфи на кромке, нависающей над морской волной или обледенелом волнорезе.

- По самым грубым подсчетам, на обоих заливах в течение трех дней побывало около 1000 человек, а по припаю в курортных городах прогулялось раза в три-четыре больше, - рассказали в МЧС.

Участие в патрулировании приняли свыше 50 человек, в том числе инспекторы ГИМС, спасатели, представители полиции, администраций муниципалитетов и участники добровольческого поисково-спасательного отряда Калининградской региональной общественной организации ПСО «Запад». Было задействовано 8 единиц спецтехники.

- Сотрудники МЧС России и другие участники профилактических мероприятий общались с рыбаками и отдыхающими, убеждая их выйти на берег и не рисковать жизнью, а иногда и жизнями собственных детей. При этом спасатели и сотрудники ГИМС были облачены в гидрокостюмы на случай, если придется оказывать помощь человеку, провалившемуся под лед. К счастью, в течение выходных таких случаев зафиксировано не было.

Напомним, в среду в Калининградской области в связи с отрывом льда было объявлено штормовое предупреждение.