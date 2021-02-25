Под Калининградом Renault на летней резине устроил столкновение на встречной полосе

ДТП произошло в среду, 24 февраля, на 10-м километре дороги «Борское — Гвардейск — Истровка». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, Renault на летней резине под управлением 30-летнего водителя двигался со стороны Гвардейска в направлении поселка Истровка. Столкновение произошло в тот момент, когда Volkswagen Passat, которым управлял 64-летний мужчина, начал поворачивать налево со встречной полосы. От удара оба автомобиля вылетели в кювет.

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