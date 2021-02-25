В Калининградской области впервые с октября выявили меньше 100 новых случаев коронавируса

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Ниже отметки 100 эта цифра опустилась впервые с 28 октября прошлого года. Всего с начала пандемии в нашем регионе заразились 27 907 человек.

Выздоровевших за сутки стало больше на 106 человек, всего - 25 219.

В России за последние сутки выявили 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 211 (10,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 212 100 человек в 85 регионах. В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции за сутки выписали 16 102 человека.