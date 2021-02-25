В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 25 февраля, в течение дня не будет электричества в домах на 5-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Гайдара 117-123,ул. Горького 154а.

До 9 часов вечера электричество отключено на ул. Пугачёва 9, 12-14, 14а, 16, ул. Коммунальная 3-17, 2, 4-18, ул. Офицерская 1,5-13, 13а, 4-8, пр-кт Мира 86-100.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15:00 на ул. Клары Цеткин 25, ул. Раевского 9а, 11, ул. Батальная 22-44, ул. Альпийская 21-39, ул. Автомобильная 1-13, 2-12, ул. Сержанта Щедина 15-17, 14-26, пер. Альпийский 3-11, ул. Курильская 30, ул. Лужская 23, 23а, 27(школа №53), 46/52, ул. Каштановая аллея 77а.

Теплоснабжение отключено с 09:00 до 15:00 на ул. Лужская 23, 34-46, 52, ул. Магнитогорская 1, пер. Карташева 9, 10-18, пр-кт Мира 73-75, 102, ул. Чапаева 2, ул. Разина 29, ул. Офицерская 16.