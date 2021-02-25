Адвокат пытался подкупить пристава за 30 тысяч, чтобы в Светлогорске не сносили кафе

. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Взятку в размере 30 тысяч рублей судебному приставу попытался дать адвокат должника. В отношении его клиента было начато исполнительное производство - по решению суда необходимо снести кафе, расположенное в Светлогорске.

Пристав обратился в отделение собственной безопасности УФССП России по Калининградской области.

- В отношении лица, попытавшегося дать взятку, возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба областного УФССП.

Следственное управление уже возбудило в отношении адвоката уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)»). Задержание подозреваемого провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. Если вина адвоката будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.