Михаил Швыдкой: Туризм дает толчок развитию Калининградской области

Михаил Швыдкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Швыдкой, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, стал гостем Балтийского культурного форума, который открылся 25 февраля в Светлогорске. Экс-министр культуры РФ выступил по видеосвязи.

- Культурный кластер, который возводится в Калининграде, изменит культурный ландшафт города. Калининград – крупный культурный туристический центр. Туризм дает толчок развитию области. А культура и туризм взаимосвязаны, - сказал он.

Михаил Швыдкой отметил важность онлайн-общения в период пандемии.

- Привыкли общаться в онлайне. Смотрим в онлайне не только фильмы и сериалы, но и постановки, спектакли. Но я – человек из XX века. При всех восторгах от онлайна, культура это нечто, что людей связывает в высшем не только духовном но и психофизиологическом смысле слова!. Культура – это, прежде всего, живое общение людей. Только в живом общении рождается искусство, которое меняет человека. Онлайн – это информация о чем-то. А живое общение с искусством меняет нас в лучшую сторону.