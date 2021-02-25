33 пенсионера, 5 сотрудников банков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 78 случаев ОРВИ, 17 случаев пневмоний и 4 бессимптомных формы.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 4 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- сотрудник образовательных учреждений;

- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник организаций, оказывающих бытовые услуги;

- 5 сотрудников банков;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- сотрудник охранного предприятия;

- 12 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребенка до 2 лет;

- 2 учащихся (школы 6, 33 Калининград);

- 2 студента РАНХиГС;

- 15 неработающих.

Всего в области по состоянию на четверг, 25 февраля, зарегистрировано 27907 случаев заболевания.