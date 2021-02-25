33 пенсионера, 5 сотрудников банков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 78 случаев ОРВИ, 17 случаев пневмоний и 4 бессимптомных формы.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 4 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- сотрудник образовательных учреждений;
- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник организаций, оказывающих бытовые услуги;
- 5 сотрудников банков;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- сотрудник охранного предприятия;
- 12 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребенка до 2 лет;
- 2 учащихся (школы 6, 33 Калининград);
- 2 студента РАНХиГС;
- 15 неработающих.
Всего в области по состоянию на четверг, 25 февраля, зарегистрировано 27907 случаев заболевания.